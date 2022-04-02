ВСУ подготовили неприятности для оккупанта — Ермак 2 апреля, 21:43 Цей матеріал також доступний українською Андрей Ермак и Валерий Залужный (Фото:Андрей Ермак via Telegram)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в Telegram фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и анонсировал новые «неприятности» для российских оккупантов.

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«Спросите, почему мы улыбаемся? Вооруженные силы подготовили неприятности для оккупанта. Скоро все увидите сами», — написал Ермак.

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