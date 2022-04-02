ВСУ подготовили неприятности для оккупанта — Ермак

2 апреля, 21:43
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Андрей Ермак и Валерий Залужный (Фото:Андрей Ермак via Telegram)

Андрей Ермак и Валерий Залужный (Фото:Андрей Ермак via Telegram)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в Telegram фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и анонсировал новые «неприятности» для российских оккупантов.

Война России против Украины главные события 2 апреля

«Спросите, почему мы улыбаемся? Вооруженные силы подготовили неприятности для оккупанта. Скоро все увидите сами», — написал Ермак.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Андрей Ермак Валерий Залужный Война России против Украины

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