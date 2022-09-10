Прилетел «подарок» от ВСУ: оккупанты хотели снять видео для пропаганды, но все пошло не по плану
Как минимум, один оккупант получил тяжелые ранения (Фото:Коллаж НВ)
Бойцы ВСУ подбили бронетехнику российских захватчиков, которые хотели снять «героическое» видео с обстрелом украинских позиций.
При этом момент попадания снаряда оказался зафиксированным на видео.
В результате прилета, как минимум, один военнослужащий РФ получил тяжелые ранения.
И хотя картинки для кремлевской пропаганды у оккупантов не вышло, украинские пользователи данное видео оценили.
«Демилитаризация кацапов крупным планом», — отметили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.
Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее была разбита, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.
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