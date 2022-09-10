Прилетел «подарок» от ВСУ: оккупанты хотели снять видео для пропаганды, но все пошло не по плану

10 сентября, 09:28
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Как минимум, один оккупант получил тяжелые ранения (Фото:Коллаж НВ)

Как минимум, один оккупант получил тяжелые ранения (Фото:Коллаж НВ)

Бойцы ВСУ подбили бронетехнику российских захватчиков, которые хотели снять «героическое» видео с обстрелом украинских позиций.

При этом момент попадания снаряда оказался зафиксированным на видео.

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В результате прилета, как минимум, один военнослужащий РФ получил тяжелые ранения.

И хотя картинки для кремлевской пропаганды у оккупантов не вышло, украинские пользователи данное видео оценили.

Видео дня

«Демилитаризация кацапов крупным планом», — отметили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

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Украинские военные у линии фронта Харьковской области, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy) ВСУ освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области, могут создать котел для РФ вокруг Изюма — ISW

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее была разбита, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Российская пропаганда Российская военная техника Война России против Украины

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