«Работал Bayraktar». Братчук показал подбитый ВСУ российский военный катер Раптор — фото
В результате удара беспилотника катер получил серьезные повреждения (Фото:Братчук/Telegram)
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук показал российский военный катер П-275 Раптор, подбитый ВСУ с помощью ударного беспилотника Bayraktar TB2.
Соответствующее фото он обнародовал в понедельник, 25 июля у себя в Telegram-канале.
На нем видно поврежденный катер, который российские оккупанты достали из воды, чтобы эвакуировать его в один из подконтрольных РФ портов для дальнейшего ремонта.
При этом Братчук выразил сомнение, что у них выйдет это сделать в ближайшее время.
«Пробоина под брезентом, но, судя по общему виду катера, ремонтировать им придется очень долго», — отметил он.
В то же время, когда именно был подбит российский Раптор, не уточняется. О судьбе его экипажа также ничего не сообщается.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.