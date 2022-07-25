«Работал Bayraktar». Братчук показал подбитый ВСУ российский военный катер Раптор — фото 25 июля, 12:12 В результате удара беспилотника катер получил серьезные повреждения (Фото:Братчук/Telegram)

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук показал российский военный катер П-275 Раптор, подбитый ВСУ с помощью ударного беспилотника Bayraktar TB2.

Соответствующее фото он обнародовал в понедельник, 25 июля у себя в Telegram-канале.

На нем видно поврежденный катер, который российские оккупанты достали из воды, чтобы эвакуировать его в один из подконтрольных РФ портов для дальнейшего ремонта.

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При этом Братчук выразил сомнение, что у них выйдет это сделать в ближайшее время.

«Пробоина под брезентом, но, судя по общему виду катера, ремонтировать им придется очень долго», — отметил он.

В то же время, когда именно был подбит российский Раптор, не уточняется. О судьбе его экипажа также ничего не сообщается.

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