Дополнительная броня. ВСУ подбили российский танк, укрепленный канализационными люками — видео 8 ноября, 15:52 Российская БМД-4М, застрявшая в Гостомеле во время боя с бойцами ГУР МО Украины (Фото:Сухопутные Войска ВСУ)

В Херсонской области украинские военные подбили танк, который оккупанты пытались дополнительно «защитить» канализационными люками.



Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.



Военные обнародовали видео, на котором зафиксировано эффективное уничтожение украинскими десантниками военной техники и личного состава вооруженных сил РФ.



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«Враг для того, чтобы выжить прибегает к разнообразным, иногда бессмысленным уловкам. Так, на одном из подбитых танков обнаружили "дополнительную броню", а именно украденные канализационные люки, которые должны были служить экипажу защитой от поражения. Но это им не помогло спастись — финал все равно один. Так и дальше будет с каждым захватчиком», — отмечают в командовании.

