Под Бахмутом ВСУ взяли в плен оккупантов из российских отрядов Шторм Z — пресс-офицер 26 июня, 12:03 Разрушенный Бахмут (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade/Handout via REUTERS)

Во время последнего штурма на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс украинские военные взяли в плен как военных регулярной армии России, так и оккупантов из отряда Шторм Z.

Об этом сообщил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире Радио Свобода.

По его словам, «вагнеровцев» украинские военные не видели более трех недель.

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«Вместо них зашли эти Шторм Z и кадровые войска. Они очень накачаны пропагандой. Они считают, что им будут что-то отрезать, поэтому боятся сдаваться в плен», — сказал Бородин.

Спикер заявил, что большинство среди взятых в плен составляют мобилизованные. Среди мобилизованных есть два типа — те, кого просто схватили, и те, кто пошел добровольно. Добровольцы идеологически мотивированы и сражаются достаточно сильно.

«Хотя опять же большинство не понимают, что такое война, по сравнению с кадровыми военными. И у некоторых эта мотивация исчезает при первом артобстреле. Кадровые военные или бегут, или бьются до конца. А также оттягивают своих, то есть занимаются 300-ми, не бросают их. Они делают по уставу», — сказал Бородин.