ВСУ под Бахмутом добились определенных успехов — Маляр 1 сентября, 19:13 ВСУ продолжают контрнаступление (Фото:Генштаб ВСУ)

На Бахмутском направлении ВСУ добились определенных успехов, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«На Бахмутском направлении ситуация развивается очень активно, там горячие бои. Если мы говорим о территории на юг от Бахмута — это районы Курдюмовки, которая является эпицентром боевых действий, Клещиевки и Андреевки — в этих районах действительно горячо, но наши Вооруженные Силы там имеют определенные успехи», — сказала Маляр в эфире телемарафона.

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Замминистра отметила, что более точная информация обычно объявляется Министерством обороны по понедельникам — это связано с тем, что за один день сложно сказать, какое продвижение произошло, потому что в течение дня позиции обеих сторон могут меняться по несколько раз.

Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщал, что на южном фланге Бахмута Силам обороны Украины удается продвигаться вперед, но с тяжелыми боями.

Маляр сообщала, что российские оккупанты находятся в ловушке в Бахмуте.