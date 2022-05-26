ВСУ уничтожили на Донбассе почти целую роту российских десантников — Цимбалюк

26 мая, 15:08
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Рота тульских десантников потеряля более 85% всего личного состава (Фото:ВСУ)

Рота тульских десантников потеряля более 85% всего личного состава (Фото:ВСУ)

Украинские военные уничтожили в Донецкой области почти целую роту 106-й парашютно-десантной дивизии ВС РФ (в/ч 55599, Тула), сообщил у себя в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

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По его словам, в результате неудачной попытки штурмовать позиции ВСУ 23 мая противник понес огромные потери в живой силе и технике.

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«Потери составили более 85% всего личного состава (в том числе весь командный состав) и более 70% техники. В связи с интенсивностью боевых действий подсчет убитых и раненных невозможен. На данный момент выживших военнослужащих данной роты вывели в тыл с целью дальнейшего перераспределения по другим подразделениям», — рассказал Цимбалюк.

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https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/pfbid02YqaukyncJY2fQLdT9GmwnRTAE8zzjGmwqKrrPhUc2cr3GJLUaXaa8MiupB3b8aUzl
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Российские военные Российские десантники Война России против Украины

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