ВСУ уничтожили на Донбассе почти целую роту российских десантников — Цимбалюк
Рота тульских десантников потеряля более 85% всего личного состава (Фото:ВСУ)
Украинские военные уничтожили в Донецкой области почти целую роту 106-й парашютно-десантной дивизии ВС РФ (в/ч 55599, Тула), сообщил у себя в Facebook журналист Роман Цимбалюк.
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По его словам, в результате неудачной попытки штурмовать позиции ВСУ 23 мая противник понес огромные потери в живой силе и технике.
«Потери составили более 85% всего личного состава (в том числе весь командный состав) и более 70% техники. В связи с интенсивностью боевых действий подсчет убитых и раненных невозможен. На данный момент выживших военнослужащих данной роты вывели в тыл с целью дальнейшего перераспределения по другим подразделениям», — рассказал Цимбалюк.
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