ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении — глава Харьковской ОВА 14 мая, 12:45 Цей матеріал також доступний українською ВСУ перешли в контрнаступление (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Самой горячей точкой в Харьковской области остается Изюмское направление, Вооруженные силы Украины там перешли в контрнаступление.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Самой горячей точкой остается Изюмское направление. Там наши Вооруженные силы перешли в контрнаступление. Враг по некоторым направлениям отступает», — сказал Синегубов.

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Он отметил, что за минувшие сутки обстрелов Харькова не было, враг сосредоточил усилия на позициях ВСУ и громадах области.

«От обстрелов страдают: Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие. Это свидетельствует о том, что расслабляться еще рано. Призываю всех адекватно реагировать на сигналы тревоги и не находиться на улицах без необходимости», — отметил глава ОВА.

Синегубов также призвал жителей недавно освобожденных населенных пунктов не спешить с возвращением домой.

«Отступая, враг заминировал абсолютно все — дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кроватки. Сейчас идет тщательная работа по разминированию. Прошу до официальных сообщений воздержаться от возвращения», — подчеркнул Синегубов.

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