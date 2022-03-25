«Мы переходим в контрнаступление». Ключевые бои этой ночью шли в Киевской области — советник главы МВД 25 марта, 08:00 Цей матеріал також доступний українською В Киевской области ночью шли основные бои (Фото:Генштаб)

В Киевской области украинские военные держат оборону и переходят в контрнаступление.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

«На Киевщине мы стоим, переходим в контрнаступление и двигаемся вперед», — заявил Денисенко.

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По его словам, ключевые бои этой ночью происходили в Киевской области. Были удары в районе Василькова, Белой Церкви. Очень серьезные бои шли возле Барышевки, а также вблизи Бучи, Гостомеля, Ирпеня.

«Сейчас мы получаем информацию от Генерального Штаба ВСУ. Я знаю, что нам удалось достаточно много отразить, в том числе было уничтожено 12 танков, несколько самолетов, более 10 единиц бронированной техники, более 300 человек», — добавил Денисенко.



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