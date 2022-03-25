«Мы переходим в контрнаступление». Ключевые бои этой ночью шли в Киевской области — советник главы МВД

25 марта, 08:00
Цей матеріал також доступний українською
В Киевской области ночью шли основные бои (Фото:Генштаб)

В Киевской области ночью шли основные бои (Фото:Генштаб)

В Киевской области украинские военные держат оборону и переходят в контрнаступление.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

«На Киевщине мы стоим, переходим в контрнаступление и двигаемся вперед», — заявил Денисенко.

Видео дня

По его словам, ключевые бои этой ночью происходили в Киевской области. Были удары в районе Василькова, Белой Церкви. Очень серьезные бои шли возле Барышевки, а также вблизи Бучи, Гостомеля, Ирпеня.

«Сейчас мы получаем информацию от Генерального Штаба ВСУ. Я знаю, что нам удалось достаточно много отразить, в том числе было уничтожено 12 танков, несколько самолетов, более 10 единиц бронированной техники, более 300 человек», — добавил Денисенко.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киевская область Контрнаступление Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ