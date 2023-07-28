На нужды ВСУ передали танк, из которого россияне обстреливали больницу в Сумской области 28 июля, 00:05 Танк, который передали на нужды ВСУ (Фото:Сумская областная прокуратура)

Сумская областная прокуратура передала Вооруженным силам Украины российский танк Т-80. Эта техника служила вещественным доказательством в уголовном производстве по обстрелу больницы в городе Тростянец Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Прокуроры объясняют, что этот танк российские военные использовали для обстрела городской больницы Тростянца 23 марта 2022 года, во время оккупации города.

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Россияне тогда совершили по меньшей мере три выстрела из пушки танка. В результате повреждения получил стационарный корпус больницы, в котором на тот момент находились пациенты и персонал.

Город удалось освободить вскоре после обстрела больницы, 25 марта.

В процессе расследования правоохранители установили россиянина, отдавшего приказ об обстреле больницы. Им оказался командир танка 6-й танковой роты 12-го гвардейского танкового полка Шепетовский 4-й гвардейской танковой дивизии Кантимировская.

Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт против россиянина за нарушение законов и обычаев войны. В случае задержания ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Решается вопрос о проведении специального судебного разбирательства и назначении уголовного производства к нему.