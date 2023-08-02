Силы обороны приняли на вооружение новый украинский FPV-дрон — фото 2 августа, 15:35 Украинский оператор дрона во время учений (Фото:REUTERS/София Гатилова)

Министерство обороны отдает в эксплуатацию для Сил обороны Украины уже десятую модель FPV-дрона.

Об этом в среду, 2 августа, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

«Держу в руках десятую модель FPV-дрона, который официально становится в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины. Убедительные ТТХ и новый масштаб производства. Главное — сохранены жизни наших воинов», — отметил Резников.



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Он отметил, что все необходимые процедуры закончила комиссия при Департаменте военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины.

Резников поблагодарил министра цифровой трансформации Михаила Федорова, проект Армии дронов, компанию-производителя и всех специалистов, которые были привлечены к процессу создания БПЛА.

Фото: Алексей Резников/Facebook

По его словам, этот FPV-дрон, как и другие модели, собираются в Украине, однако в основном из зарубежных комплектующих.



Министр обороны отметил, что следующим уровнем будет производство основных комплектующих в Украине и обеспечение их диверсификации, чтобы гарантировать независимость и устойчивость поставок Вооруженным силам Украины при любых обстоятельствах.



Резников добавил, что за 15 месяцев Минобороны приняло к эксплуатации более 30 моделей различных типов дронов, а именно:

разведывательных,

ударных,

дронов-камикадзе,

барражирующих боеприпасов.

Кроме того, были официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория.



По словам Резникова, все дроны тестируются украинскими защитниками на поле боя и модернизируются, а впоследствии будет происходить их унификация.



Резников напомнил, что в сентябре 2022 года по инициативе Минобороны Украины была существенно упрощена процедура принятия оружия и военной техники в эксплуатацию. По его словам, эти формальности, которые раньше занимали до двух лет, теперь проводятся гораздо быстрее.



«Демонстративно строить завод размером со стадион мы не будем. По крайней мере, не сейчас. Мы найдем асимметричное решение, враг его почувствует на поле боя», — написал министр.

