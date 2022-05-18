ВСУ передано более 146 миллионов гривен, арестованных по делу двух адвокатов — САП 18 мая, 17:02 Цей матеріал також доступний українською В САП заявили, что ВСУ передано более 146 млн гривен (Фото:САП)

Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила, что ВСУ передано более 146 миллионов гривен, которые были арестованы по делу двух адвокатов.

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В ведомстве заявили, что по ходатайству прокуроров САП Высшим антикоррупционным судом для обеспечения нужд ВСУ передано более 3,7 миллионов долларов США, почти 846 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов и 242 тысячи гривен.

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Средства были изъяты и арестованы в рамках расследования уголовного производства в отношении двух адвокатов, разоблаченных в апреле прошлого года на просьбе предоставить и получении 100 тысяч долларов США неправомерной выгоды.

САП сообщает, что адвокаты за 100 тысяч долларов США обещали «решить» вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

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