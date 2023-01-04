ВСУ ожидают поставок американских БМП Bradley, они значительно повысят боеспособность сил Украины — Буданов 4 января, 16:40 БМП Bradley (Фото:en.wikipedia.org)

Украинские силы ожидают поставок американских боевых машин пехоты Bradley, которые могут значительно повысить боеспособность ВСУ.

Об этом сообщил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью ABC News.

«Мы их (БМП Bradley — ред) ждем. Очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений», — сказал глава украинской разведки.

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Также он выразил благодарность за всю помощь, которую США оказали ВСУ, и попросил продолжать поддерживать Украину.

«Я обещаю, что теперь это не займет много времени, и каждый налогоплательщик в США сможет увидеть, куда ушел каждый цент. Вместе мы изменим этот мир», — подчеркнул он.

Инфографика: НВ

30 декабря СМИ сообщали, что США рассматривают возможность предоставления Украине боевых машин Bradley в рамках пакета военной поддержки.