ВСУ оттеснили войска РФ, что позволило восстановить интернет и мобильную связь в Херсоне 4 мая, 12:36 Цей матеріал також доступний українською В результате боев оптоволоконная сеть между Херсоном и Николаевом была повреждена (Фото:Скриншот видео Yan Dobronosov/Facebook)

Благодаря военнослужащим ВСУ, которые продолжают оттеснять российские войска, украинским специалистам удалось восстановить интернет и мобильную связь в Херсоне.

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Об этом в среду, 4 мая, сообщил глава Государственной службы спецсвязи Юрий Щиголь.

«Была перебита волоконно-оптическая сеть между Херсоном и Николаевом, около 20 километров от города Николаев, постоянно там велись обстрелы. Благодаря работе Вооруженных сил, артиллерии, был оттеснен враг и предоставлена ​​возможность нашим специалистам и специалистам провайдера возобновить информационные поставки Херсона», — рассказал он.

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В то же время Щиголь отметил, что есть факты сотрудничества с оккупантами местных провайдеров, которые перенаправляют трафик на Крым.

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