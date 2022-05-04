ВСУ оттеснили войска РФ, что позволило восстановить интернет и мобильную связь в Херсоне

4 мая, 12:36
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В результате боев оптоволоконная сеть между Херсоном и Николаевом была повреждена (Фото:Скриншот видео Yan Dobronosov/Facebook)

В результате боев оптоволоконная сеть между Херсоном и Николаевом была повреждена (Фото:Скриншот видео Yan Dobronosov/Facebook)

Благодаря военнослужащим ВСУ, которые продолжают оттеснять российские войска, украинским специалистам удалось восстановить интернет и мобильную связь в Херсоне.

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Об этом в среду, 4 мая, сообщил глава Государственной службы спецсвязи Юрий Щиголь.

«Была перебита волоконно-оптическая сеть между Херсоном и Николаевом, около 20 километров от города Николаев, постоянно там велись обстрелы. Благодаря работе Вооруженных сил, артиллерии, был оттеснен враг и предоставлена ​​возможность нашим специалистам и специалистам провайдера возобновить информационные поставки Херсона», — рассказал он.

Видео дня

В то же время Щиголь отметил, что есть факты сотрудничества с оккупантами местных провайдеров, которые перенаправляют трафик на Крым.

https://www.facebook.com/dsszzi/videos/731612074662824
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Интернет Российская агрессия Мобильная связь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Госспецсвязь Война России против Украины

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