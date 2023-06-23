«Было их — стало наше». ВСУ отремонтировали танк Т-90, который россияне потопили в реке — видео 23 июня, 11:41 ВСУ отремонтировали танк Т-90, который россияне потопили в реке (Фото:Кадр из видео Укроборонпром/ Telegram)

Украинские военные достали из воды и отремонтировали потопленный российский танк Т-90. Об этом сообщает Украинская оборонная промышленность в Telegram.

«Было их — стало наше! На видео — утопленник, трофейный Т-90, который бросили оккупанты и который потом вытащили из воды наши военные», — говорится в сообщении.

Сообщается, что танк уже воюет против российский оккупантов.

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Российский боевой танк Т-90 Владимир был создан в конце 80-х в начале 90-х годов как глубокая модернизация танка Т-72Б. В 1992 году его приняли на вооружение, уже под индексом Т-90, который был присвоен танку по личному распоряжению Российской Федерации.

Считается, что в России на вооружении находится до 450 танков Т-90.