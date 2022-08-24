Оккупанты пытались вести наступление на Донбассе: ВСУ отразили все атаки — Генштаб 24 августа, 08:00 На Донбассе украинские военные отразили все атаки оккупантов (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении оккупанты продолжают ведение активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Краматорском направлении зафиксировали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Северска, Закитного и Раздолевки. Войска РФ вели воздушную разведку БпЛА вблизи Звановки и Райгородка.

Видео дня

На Бахмутском направлении были обстреляны районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево и Белогоровка. Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бахмутского и Кодемы. Успеха не имели.

На Авдеевском направлении оккупанты вели огонь из артиллерии разных типов возле Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Железного. Нанесли авиаудар неподалеку от Невельского. Вели наступательные бои в направлении населенных пунктов Пески и Невельское. Успеха не имели.

На Новопавловском направлении были обстреляны районы Константиновки и Угледара.

На Запорожском направлении войска РФ вели огонь из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Шевченко, Железнодорожное, Красное, Времевка, Ольговское и Орестополь. Вражеская авиация нанесла удар вблизи Ольговского и Новополя. Оккупанты воздушную разведку БпЛА возле Щербаков, Степного и Васильевки.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.