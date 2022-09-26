ВСУ отразили вражеские атаки вблизи 13 населенных пунктов и успешно уничтожили технику оккупантов в Херсоне — Генштаб 26 сентября, 08:16 Генштаб сообщил об успешный действиях ВСУ за сутки (Фото:Генштаб)

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Победа и Павловка.



Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на понедельник, 26 сентября.

Кроме того, подтверждено еще одно точное попадание по району сосредоточения вражеской техники на территории промышленной зоны в Херсоне 24 сентября. Предварительно оккупанты потеряли до 10 единиц военной техники, потери в личном составе уточняются.

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За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 33 удара. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов и восьми позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и два БПЛА РФ.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили шесть пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, две позиции зенитных ракетных комплексов, три подразделения ракетных войск и артиллерии, шесть складов с боеприпасами, а также девять отдельных важных целей.

При этом войска РФ нанесли пять ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 83 обстрелов из РСЗО. Также оккупанты применили ударные БПЛА для атак на объекты гражданской инфраструктуры.

От вражеского огня пострадали более 40 населенных пунктов, в частности, Купянск, Краматорск, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Каменка, Курахово, Павловка, Запорожье, Никополь, Очаков, Николаев и Одесса.

Кроме того, оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении — в районе населенного пункта Александровка Сумской области;

на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Стрелка, Одноробовка, Ветеринарное, Гатище, Каменка, Голубовка и Сеньково;

на Краматорском направлении — Новоселовка, Щурово, Северск, Григоровка, Белогоровка, Закитное, Диброво, Верхнекаменское, Веселое, Раздолевка, Озерное и Спорное;

на Бахмутском направлении — Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Клещевка, Веселая Долина, Яковловка, Майорск, Нелиповка, Выемка и Белогоровка;

на Авдеевском направлении — Авдеевка, Опытное, Первомайское, Новомихайловка и Прасковьевка.

на Новопавловском и Запорожском направлениях были обстреляны 18 населенных пунктов, среди которых Егоровка, Павловка, Железнодорожное, Новоандреевка, Гуляйпольское, Гуляйполе, Успеновка, Новоселка, Времевка и Красное.

на Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 27 населенных пунктов недалеко от линии столкновения.

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