ВСУ отразили штурм в районе Долины и Берестового, войска РФ обстреляли несколько населенных пунктов вертолетами Ка-52 — Генштаб 16 июня, 20:18 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты сосредоточили усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Украинские защитники отразили штурм оккупантов в районе населенных пунктов Долина и Берестовое, сообщает Генштаб в традиционной сводке.

Главное из вечерней сводки Генштаба за 16 июня:

В Северском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области и Уланово, Сопич и Барановка Сумской области. Нанес авиаудару парой вертолетов Ка-52 недалеко от города Глухова в Сумской области.

в Сумской области. В Харьковском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Золочев, Уды, Байрак, Победа, Рубежное, Верхний Салтов, Печенеги и Лебяже.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Мазановки, Краснополья и Дубровного. Украинские воины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Долина , в результате оккупанты отошли.

, в результате оккупанты отошли. На Донецком направлении оккупанты сосредоточили усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Северодонецком направлении враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское. Нанес авиаудар по Лоскутовке .

. На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестово, Николаевка и Новоивановка. Нанесли авиаудара парой вертолетов Ка-52 по мирному населенному пункту Яковлевка . ВСУ снова успешно отразили штурм в направлении Берестового .

. . Враг поддерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 20 крылатых ракет типа Калибр.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 32 950 своих военных, из которых 200 — за последние сутки.

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