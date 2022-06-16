ВСУ отразили штурм в районе Долины и Берестового, войска РФ обстреляли несколько населенных пунктов вертолетами Ка-52 — Генштаб

16 июня, 20:18
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Оккупанты сосредоточили усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Оккупанты сосредоточили усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Украинские защитники отразили штурм оккупантов в районе населенных пунктов Долина и Берестовое, сообщает Генштаб в традиционной сводке.

Главное из вечерней сводки Генштаба за 16 июня:

  • В Северском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области и Уланово, Сопич и Барановка Сумской области. Нанес авиаудару парой вертолетов Ка-52 недалеко от города Глухова в Сумской области.
  • В Харьковском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Золочев, Уды, Байрак, Победа, Рубежное, Верхний Салтов, Печенеги и Лебяже.
  • На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Мазановки, Краснополья и Дубровного. Украинские воины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Долина, в результате оккупанты отошли.
  • На Донецком направлении оккупанты сосредоточили усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
  • На Северодонецком направлении враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское. Нанес авиаудар по Лоскутовке.
  • На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестово, Николаевка и Новоивановка. Нанесли авиаудара парой вертолетов Ка-52 по мирному населенному пункту Яковлевка. ВСУ снова успешно отразили штурм в направлении Берестового.
  • Враг поддерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 20 крылатых ракет типа Калибр.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/341317358181349

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 32 950 своих военных, из которых 200 — за последние сутки.

https://www.youtube.com/embed/gxy7yOCLCns
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Штурм

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