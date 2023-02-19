Уничтожили три БМП. ВСУ отразили штурм россиян на Сватовском направлении — видео 19 февраля, 14:39 ВСУ уничтожили три российских БМП (Фото:Скрин видео/Сергей Гайдай/Telegram)

Украинским военным удалось отразить штурм россиян на Сватовском направлении в Луганской области. ВСУ уничтожили три БМП оккупантов, которые служили для них прикрытием.

Соответствующее видео обнародовал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Рашистская пехота наступала под прикрытием бронированной техники в количестве трех единиц. Уже ночью эти три БМП были уничтожены", – написал он.

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По словам Гайдая, техника горела "как всегда красиво".

По данным Луганской ОВА, российские оккупанты пытаются протиснуть украинскую оборону на Кременском направлении, а на Сватовском активно применяют бронированную технику и пехоту.

Во всех направлениях продолжаются постоянные обстрелы, а тактика оккупантов отличается из-за различий в ландшафте.