Уничтожили три БМП. ВСУ отразили штурм россиян на Сватовском направлении — видео

19 февраля, 14:39
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ВСУ уничтожили три российских БМП (Фото:Скрин видео/Сергей Гайдай/Telegram)

ВСУ уничтожили три российских БМП (Фото:Скрин видео/Сергей Гайдай/Telegram)

Украинским военным удалось отразить штурм россиян на Сватовском направлении в Луганской области. ВСУ уничтожили три БМП оккупантов, которые служили для них прикрытием.

Соответствующее видео обнародовал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Рашистская пехота наступала под прикрытием бронированной техники в количестве трех единиц. Уже ночью эти три БМП были уничтожены", – написал он.

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По словам Гайдая, техника горела "как всегда красиво".

По данным Луганской ОВА, российские оккупанты пытаются протиснуть украинскую оборону на Кременском направлении, а на Сватовском активно применяют бронированную технику и пехоту.

Во всех направлениях продолжаются постоянные обстрелы, а тактика оккупантов отличается из-за различий в ландшафте.

https://www.youtube.com/embed/LqnEvTLkwaw
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) БМП Сергей Гайдай Война России против Украины

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