Украинские десантники отразили штурм РФ вблизи Марьинки. Оккупанты понесли потери — видео 31 января, 09:49 Оккупанты сбежали с поля боя, бросив своих раненых (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают успешно отражать атаки российских захватчиков в районе Марьинки Донецкой области.

Об этом рассказали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

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На обнародованных кадрах видно, как оккупантов, оказавшихся в ходе штурма на открытой местности, атакуют украинские дроны, в результате чего противник несет потери и бесславно бежит с поля боя.

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«Огонь из стрелкового вооружения и гранатометов маруновых беретов из Николаева, завершил дело: понеся значительные потери, противник отказался от своих планов и под прикрытием дымового занавеса оккупанты скрылись, бросив на поле боя своих погибших», — отмечается в комментарии к видео.