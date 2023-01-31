Украинские десантники отразили штурм РФ вблизи Марьинки. Оккупанты понесли потери — видео

31 января, 09:49
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Оккупанты сбежали с поля боя, бросив своих раненых (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Оккупанты сбежали с поля боя, бросив своих раненых (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают успешно отражать атаки российских захватчиков в районе Марьинки Донецкой области.

Об этом рассказали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

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На обнародованных кадрах видно, как оккупантов, оказавшихся в ходе штурма на открытой местности, атакуют украинские дроны, в результате чего противник несет потери и бесславно бежит с поля боя.

Видео дня

«Огонь из стрелкового вооружения и гранатометов маруновых беретов из Николаева, завершил дело: понеся значительные потери, противник отказался от своих планов и под прикрытием дымового занавеса оккупанты скрылись, бросив на поле боя своих погибших», — отмечается в комментарии к видео.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1620324973004091395?s=46&t=A3hVA77oL2UGZlF4gsSl4w
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Десантники Марьинка Война России против Украины

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