ВСУ отразили наступление оккупантов в районе Врубовки, в Северодонецке продолжаются бои — Генштаб
Украинский военнослужащий в Донецкой области, 11 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)
Украинские защитники отразили наступление оккупантов в районе Врубовки в Донецкой области и штурм в районе Орехова в Запорожской области. Об этом сообщается в традиционной сводке Генштаба.
Главное из сводки Генштаба за 12 июня:
- На Северском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.
- На Слобожанском направлении войска РФ обстреляли из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Замуловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки.
- Безуспешно вели штурм в направлении населенных пунктов Старица — Рубежное.
- На Славянском направлении украинские военнослужащие успешно отразили штурм на направлениях Долгенькое — Мазановка и Долгенькое — Долина.
- На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. В Северодонецке бои продолжаются. На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались захватить населенный пункт Врубовка.
- На Лиманском направлении оккупанты ведут подготовку к наступлению.
- При попытке возобновить штурм в направлении Орехово — Золотое оккупанты получили решительный отпор и отошли.
- На Южнобужском направлении оккупанты стреляют из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 32 150 своих солдат — из них 100 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
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