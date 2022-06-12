ВСУ отразили наступление оккупантов в районе Врубовки, в Северодонецке продолжаются бои — Генштаб

12 июня, 18:46
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Украинский военнослужащий в Донецкой области, 11 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинский военнослужащий в Донецкой области, 11 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские защитники отразили наступление оккупантов в районе Врубовки в Донецкой области и штурм в районе Орехова в Запорожской области. Об этом сообщается в традиционной сводке Генштаба.

Главное из сводки Генштаба за 12 июня:

  • На Северском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.
  • На Слобожанском направлении войска РФ обстреляли из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Замуловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки.
  • Безуспешно вели штурм в направлении населенных пунктов Старица — Рубежное.
  • На Славянском направлении украинские военнослужащие успешно отразили штурм на направлениях Долгенькое — Мазановка и Долгенькое — Долина.
  • На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. В Северодонецке бои продолжаются. На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались захватить населенный пункт Врубовка.
  • На Лиманском направлении оккупанты ведут подготовку к наступлению.
  • При попытке возобновить штурм в направлении Орехово — Золотое оккупанты получили решительный отпор и отошли.
  • На Южнобужском направлении оккупанты стреляют из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.
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По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 32 150 своих солдат — из них 100 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

https://www.youtube.com/embed/0tJzGdisxZk
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецкая область Запорожская область Генштаб Штурм

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