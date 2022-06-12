ВСУ отразили наступление оккупантов в районе Врубовки, в Северодонецке продолжаются бои — Генштаб 12 июня, 18:46 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий в Донецкой области, 11 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские защитники отразили наступление оккупантов в районе Врубовки в Донецкой области и штурм в районе Орехова в Запорожской области. Об этом сообщается в традиционной сводке Генштаба.

Главное из сводки Генштаба за 12 июня:

На Северском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.

На Слобожанском направлении войска РФ обстреляли из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Замуловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки.

Безуспешно вели штурм в направлении населенных пунктов Старица — Рубежное .

. На Славянском направлении украинские военнослужащие успешно отразили штурм на направлениях Долгенькое — Мазановка и Долгенькое — Долина .

. На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. В Северодонецке бои продолжаются . На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались захватить населенный пункт Врубовка .

. На Бахмутском направлении . На Лиманском направлении оккупанты ведут подготовку к наступлению.

При попытке возобновить штурм в направлении Орехово — Золотое оккупанты получили решительный отпор и отошли.

и отошли. На Южнобужском направлении оккупанты стреляют из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 32 150 своих солдат — из них 100 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

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