Генштаб о ситуации на Донбассе: ВСУ отразили штурм оккупантов в направлении Углегорской ТЭС, в Северодонецке продолжаются бои 22 июня, 07:17 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные остановили оккупантов на Донбассе (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытаются установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.

Об этом сообщает Генштаб.

В целях усиления на Бахмутском направлении вражеская армия перегруппировал войска.

Украинские военные на направлении Мироновка — Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное — Катериновка, оккупанты отошли.

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На Славянском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие с целью создания условий восстановления наступления на город Славянск. Ведут штурмовые действия. Осуществляют огневое поражение из реактивных систем залпового огня недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях армия РФ ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их перебрасывания на угрожающие направления. Оккупационные войска обстреляли районы населенных пунктов Андреевка, Новодонецкое, Старая Украинка и Гуляйполе. Нанесли авиационный удар вблизи Красногоровки.



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