Оккупанты пошли на штурм на Славянском направлении: ВСУ вынудили их отступить — Генштаб
На Славянском направлении ВСУ отразили штурм оккупантов (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
На Славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении Пасека — Долина. Успеха не имели и отошли.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.
Также на этом направлении под обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка.
На Харьковском направлении зафиксировали обстрелы из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без изменений.
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