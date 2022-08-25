Оккупанты пошли на штурм на Славянском направлении: ВСУ вынудили их отступить — Генштаб

25 августа, 07:07
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На Славянском направлении ВСУ отразили штурм оккупантов (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

На Славянском направлении ВСУ отразили штурм оккупантов (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

На Славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении Пасека — Долина. Успеха не имели и отошли.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Также на этом направлении под обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка.

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На Харьковском направлении зафиксировали обстрелы из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без изменений.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Славянск Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Штурм Война России против Украины

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