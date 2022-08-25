Оккупанты пошли на штурм на Славянском направлении: ВСУ вынудили их отступить — Генштаб 25 августа, 07:07 На Славянском направлении ВСУ отразили штурм оккупантов (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

На Славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении Пасека — Долина. Успеха не имели и отошли.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Также на этом направлении под обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка.

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На Харьковском направлении зафиксировали обстрелы из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без изменений.



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