ВСУ за сутки отразили несколько вражеских атак, авиация нанесла результативные удары по позициям оккупантов — Генштаб

28 сентября, 07:19
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Генштаб сообщил об успешных действиях украинских военных против оккупантов (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил об успешных действиях украинских военных против оккупантов (Фото:Генштаб)

В течение текущих суток подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 28 сентября.

Украинская авиация нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, трех опорных пунктов и семи позиций зенитных ракетных комплексов.

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Кроме того, за сутки украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет, шесть БПЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, четыре склада с боеприпасами, позиции средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в частности автоматизированную станцию ​​помех Житель.

Общие потери уточняются.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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