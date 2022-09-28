ВСУ за сутки отразили несколько вражеских атак, авиация нанесла результативные удары по позициям оккупантов — Генштаб 28 сентября, 07:19 Генштаб сообщил об успешных действиях украинских военных против оккупантов (Фото:Генштаб)

В течение текущих суток подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 28 сентября.

Украинская авиация нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, трех опорных пунктов и семи позиций зенитных ракетных комплексов.

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Кроме того, за сутки украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет, шесть БПЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, четыре склада с боеприпасами, позиции средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в частности автоматизированную станцию ​​помех Житель.

Общие потери уточняются.