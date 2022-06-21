На Донбассе украинские военные отразили несколько штурмов оккупантов — Генштаб
ВСУ отразили несколько штурмов оккупантов на Донбассе (Фото:Генштаб)
На Славянском направлении неподалеку от Богородичного и Долины украинские военные отразили штурмовые действия российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб, российские оккупационные войска систематически вели артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Грушуваха, Вернополье, Адамовка и Мазановка. Нанесли авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку от Богородичного.
На Северодонецком направлении армия РФ продолжает обстрелы подразделений украинских войск из артиллерии разных калибров. Нанесла авиаудары вблизи Устиновки, Горского и Лисичанска. Не прекращает штурмовые действия для установления полного контроля над городом Северодонецк. Кроме этого города ВСУ успешно противодействуют штурмам в районах населенных пунктов Сиротино и Белая Гора.
На Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигорье армия РФ ведет наступательные действия, бои продолжаются. Кроме того, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру недалеко от Покровского, Николаевки и Белогоровки.
На Кураховском направлении зафиксирован авиаудар вблизи Щербаков.
Украинские военные пресекли попытки вражеских штурмовых действий в районе Марьинки. Оккупанты бесславно сбежали.
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупационные войска активных действий не вели.
На Краматорском направлении активных действий противник не вел. Обстреливал позиции сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов по линии столкновения.
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