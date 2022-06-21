На Донбассе украинские военные отразили несколько штурмов оккупантов — Генштаб 21 июня, 08:00 Цей матеріал також доступний українською ВСУ отразили несколько штурмов оккупантов на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении неподалеку от Богородичного и Долины украинские военные отразили штурмовые действия российских оккупантов.



Как сообщает Генштаб, российские оккупационные войска систематически вели артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Грушуваха, Вернополье, Адамовка и Мазановка. Нанесли авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку от Богородичного.

Видео дня

На Северодонецком направлении армия РФ продолжает обстрелы подразделений украинских войск из артиллерии разных калибров. Нанесла авиаудары вблизи Устиновки, Горского и Лисичанска. Не прекращает штурмовые действия для установления полного контроля над городом Северодонецк. Кроме этого города ВСУ успешно противодействуют штурмам в районах населенных пунктов Сиротино и Белая Гора.



Читайте также: На востоке Украины за сутки уничтожили 106 оккупантов и большое количество техники

На Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигорье армия РФ ведет наступательные действия, бои продолжаются. Кроме того, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру недалеко от Покровского, Николаевки и Белогоровки.

На Кураховском направлении зафиксирован авиаудар вблизи Щербаков.

Украинские военные пресекли попытки вражеских штурмовых действий в районе Марьинки. Оккупанты бесславно сбежали.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупационные войска активных действий не вели.

На Краматорском направлении активных действий противник не вел. Обстреливал позиции сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов по линии столкновения.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.