Оккупанты пытаются блокировать Лисичанск с юга, ВСУ нанесли агрессору значительные потери возле Верхнекаменки — Генштаб

27 июня, 08:02
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Оккупанты понесли значительные потери вблизи Верхнекаменки (Фото:Генштаб)

Оккупанты понесли значительные потери вблизи Верхнекаменки (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении российские оккупанты при поддержке артиллерии пытаются блокировать город Лисичанск с юга.

Об этом сообщает Генштаб.

Армия РФ обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе города Лисичанск.

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Продолжаются боевые действия в районе Волчеяровки.

Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли оккупантам значительные потери и заставили отойти.

На Славянском направлении оккупационные войска РФ сосредоточили усилия в направлении населенного пункта Долина.

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Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Адамовка, Крестище, Грушеваха, Светличное и Курулько. Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Долгенького.

https://www.youtube.com/embed/qFtBvp0IWLk

В целях улучшения тактического положения армия РФ ведет наступление в направлении населенного пункта Мазановка, бой продолжается.

На Краматорском направлении активных боевых действий оккупанты не вели, обстреляли из артиллерии районы Райгородка и Маяков.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Генштаб Лисичанск Наступление Война России против Украины

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