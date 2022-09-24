Сводка Генштаба. ВСУ отразили атаки РФ возле десяти населенных пунктов, в Запорожской и Херсонской областях оккупанты раздают повестки

24 сентября, 08:00
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Украинские военные отразили атаки РФ в районах ряда населенных пунктов (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Украинские военные отразили атаки РФ в районах ряда населенных пунктов (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах десяти населенных пунктов. А именно: Спорного, Соледара, Бахмутского, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 06:00 субботы, 24 сентября.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. На Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Южнобугском россияне обстреливали районы ряда населенных пунктов из танков, минометов и артиллерии.

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За сутки армия РФ нанесла пять ракетных и 14 авиаударов, совершила более 60 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам. В результате огневого влияния врага пострадали более 60 населенных пунктов.

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Авиация ВСУ нанесла 25 ударов: подтверждено поражение 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники РФ и семи позиций зенитных ракетных комплексов. Также силы ПВО уничтожили вражеские вертолет, самолет и восемь беспилотников.

Ракетные войска и артиллерия атаковали шесть пунктов управления, более 20 районов сосредоточения живой силы и техники противника, три позиции противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами. Потери уточняются.

Также в Генштабе рассказали, что во время псевдореферендумов в Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, отказавшимся от украинского гражданства и получившим паспорта РФ, оккупационные власти вручают повестки о мобилизации.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области «кадыровцы» захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество, продолжая совершать противоправные действия в отношении гражданских.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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