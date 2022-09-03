ВСУ отразили атаки россиян вблизи семи населенных пунктов на востоке — сводка Генштаба 3 сентября, 20:11 Украинские военные (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Украинские военные отразили атаки россиян в районах семи населенных пунктов, нанесли поражение по трем вражеским пунктам управления и уничтожили объект размещения личного состава противника.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 субботы, 3 сентября.



Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины. Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Долина, Соледарь, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка.



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В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, украинская авиация осуществила более пяти ударов, во время которых была уничтожена боевая техника, средства РЭБ, ПВО и значительное количество живой силы на Донецком и Южнобужском направлениях.

Подразделениями противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожены один вертолет, три БпЛА и пять крылатых ракет Калибр.

Нанесено поражение по трем пунктам управления врага. Уничтожен один объект размещения личного состава противника. Отмечается, что в зону поражения попало подразделение российских спецназовцев. Информация относительно потерь уточняется. Также уничтожена техника радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, чем значительно снижены возможности противника по ведению наступательных действий.

Продолжаются наступательные и штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Противник активно применяет средства противовоздушной обороны для прикрытия своих войск. На Краматорском и Новопавловском направлениях враг активных боевых действий не проводил.



В течение текущих суток нанесено восемь ракетных и более десяти авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура населенных пунктов Победа, Гусаровка, Белогорье, Пришиб, Времовка, Полтавка, Зайцево, Белогоровка, Яковлевка, Водяное. Враг активно ведет разведку с применением БПЛА.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Вооруженные силы республики Беларусь в рамках подготовки к командно-штабным учениям проводят проверку готовности полевых систем связи.

На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении — трех населенных пунктов в Черниговской и одного в Сумской областях;

на Харьковском направлении — районов населенных пунктов Краснополье, Прудянка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Старый Салтов, Пришиб, Гусаровка, Норцовка;

на Славянском направлении — Карнауховка, Новая Дмитровка, Большая Камышеваха;

на Краматорском направлении — Богородичное, Райгородок, Северск;

на Бахмутском направлении — Зайцево, Кодема, Веселая Долина, Бахмутское, Соледар, Бахмут;

на Авдеевском направлении — Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское;

на Новопавловском направлении — Марьинка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Парасковеевка, Золотая Нива;

на Запорожском направлении — Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Успеновка, Новополь, Времовка и других;

на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел разведку с активным применением БпЛА, всего более 30 вылетов.

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