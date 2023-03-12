Силы обороны за сутки отразили более 90 российских атак и нанесли удары по десяти районам живой силы оккупантов — Генштаб 12 марта, 07:22 Украинские военные (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Telegram)

За минувшие сутки, 11 марта, украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения живого состава противника, один состав боеприпасов и два места развертывания станций РЭБ армии РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как отмечается, Вооруженные Силы Украины за сутки отразили 92 атаки российской оккупационной армии на пяти направлениях фронта.

Видео дня

За прошедшие сутки противник нанес 12 авиационных и пять ракетных ударов, два из которых — по городу Запорожье. Российские оккупанты применили ЗРК С-300 по объекту гражданской инфраструктуры. В результате — разрушено одно здание.

Кроме того, армия РФ совершила 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из них — по объекту гражданской инфраструктуры города Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения: два человека погибли и три — ранены.

Ситуация на направлениях фронта

Как отмечает Генштаб, основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого враг сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка оставалась стабильной. Российская Федерация продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохранял свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения опрокидывания наших подразделений на другие направления. Также, в течение предыдущих суток, оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения.

В частности, Двухлетней, Гряниковки, Масютовки, Кисловки и Песчаного Харьковской области; Новоселовского, Невского, Кузьминого, Белогоровки и Стельмаховки в Луганской области, а также Дибровы, Раздолевки, Спорного и Ягодного Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. Вблизи линии столкновения враг обстрелял Васюковку, Зелезнянское, Дубово-Василовку, Григоровку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Константиновку и другие города. В общем, от обстрелов окупантов пострадало 15 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой. Не имел успеха. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 18 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы населенных пунктов, а именно: Малиновки, Гуляйполя, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков, Ольговского, Красного, Волшебного, Таврического и других. В общей сложности пострадали почти 40 населенных пунктов.