Силы обороны за сутки отбили 83 вражеских атаки и поразили семь районов сосредоточения личного состава оккупантов — Генштаб 19 марта, 07:18 Выстрел из украинского оружия (Фото:Генштаб ВСУ/Fcaebook)

За прошедшие сутки, 18 марта, украинские военные отразили 83 вражеских атаки. Авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов по районам сосредоточения окупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения личного состава и военной техники противника. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



За минувшие сутки враг нанес 11 ракетных ударов, четыре из них — по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья. Также зафиксировано 16 авиационных ударов и 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны окупантов.

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Ситуация на направлениях фронта

Как отмечает Генштаб, основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. Для достижения своих целей продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка и Клюсы Черниговской области; Харьковка, Стариково, Волфино — Сумской и Червоная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Волчанск и Великий Бурлук в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне продолжают попытки прорвать оборону украинских войск. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Верхнекаменное и Спорное. Осуществлены артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Червоное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск и других.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в северной части города Бахмут, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка и Богдановка.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, а также Марьинка, которую оккупанты атаковали 15 раз.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись, в частности, Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Вновь обстреляны Херсон и Антоновка.

В Генштабе добавили, что ввиду ситуации, сложившейся под Угледаром, военное российское руководство спешит направить туда усиление. С 13 марта в 37-й отдельной мотострелковой бригаде 36-й армии Восточного ВО проводится боевое слаживание подразделения «Шторм». Его готовят к отправке в Украину 24 марта.

В бригаде значительный некомплект личного состава, поэтому командиры подразделений отзывают подчиненных с лечения и реабилитации. Военнослужащие жалуются на низкий уровень довольствия. Отмечается очень низкий уровень мотивации личного состава и большое количество попыток избежать отправки в район ведения боевых действий.