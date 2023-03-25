ВСУ за сутки нанесли 11 ударов по районам личного состава РФ и отразили более 50 вражеских атак — Генштаб 25 марта, 19:00 Украинские военные на фронте (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные за сутки отразили более 50 российских атак на четырех направлениях фронта. Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава армии РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления и три района сосредоточения живой силы оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



За последние сутки российские оккупационные войска нанесли один ракетный и 23 авиационных удара, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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Ситуация на направлениях фронта

Как отмечает Генштаб, противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. На территории Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил РФ. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Мирополье Сумской области и других.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка, Кременная, Белогоровка и Выемка. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов, в частности, Двухлетняя Харьковской области; Купянск, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, удерживаемого украинскими защитниками, а также в районе Предтечиного Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Тоненькое, Первомайское, Марьинка Донецкой области, но без успеха. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам, что рядом с линией столкновения, а именно: Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар и другие.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону действия. Совершает обстрелы населенных пунктов Гуляйполе, Зализничное, Луговское, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Берислав, Бургунка, Антоновка, Белозерка Херсонской области и Херсон.

В Генштабе добавили, что российские оккупанты продолжают грабить население на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в населенном пункте Красное Каховского района российские наемники активно отбирают частные автомобили с прицепами и грузовики, в которые загружают награбленное имущество местных жителей.