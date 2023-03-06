Оккупанты провели серию провальных наступлений, ВСУ ударили по позициям россиян — Генштаб

6 марта, 21:12
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Защитники Украины в районе Угледара Донецкой области (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Защитники Украины в районе Угледара Донецкой области (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 6 марта, на 376-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • российские оккупанты сосредоточили основные усилия на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях;
  • за сутки войска страны-террориста нанесли 42 авиа- и пять ракетных ударов, использовали 11 иранских дронов Shahed-136, девять из которых были уничтожены. Оккупанты более десяти раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня, в том числе по населенным пунктам;
  • по всей Украине остается высокой угроза ракетных ударов;
  • на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась, признаков наступательных группировок врага нет;
  • на Купянском и Лиманском направлениях россияне пытаются прорвать оборону защитников Украины, безуспешно пытались наступать в направлении Гряниковки, Невского, Белогоровки и Федоровки;
  • на Бахмутском направлении оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, не обращая внимания на свои потери. Также противник без успеха наступал в районах Зализнянского, Дубово-Василевки и Ивановского;
  • на Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно наступали в направлении Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского, Марьинки и Победы Донецкой области;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется;
  • оккупанты пытаются восполнить свои значительные потери — в оккупированном Донецке так называемые военкомы получили указание уточнить данные офицеров запаса до 65 лет, солдат, сержантов и прапорщиков запаса до 50 лет;
  • в оккупированной Кадиевке Луганской области в отеле Донбасс работает российская военно-врачебная комиссия, которая признает годными раненых оккупантов из 2-го армейского корпуса, чтобы оперативно восстанавливать подразделения армии страны-террориста;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов и их техники, ударила по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции;
  • ракетные войска и артиллерия ударили по трем районам сосредоточения оккупантов и вражескому средству ПВО.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла около 153 770 оккупантов, из них 650 за последние сутки.

https://www.youtube.com/embed/51QfBAuYQ2M
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Луганская область Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ

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