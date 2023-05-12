ВСУ остановили россиян и отбросили их на некоторых направлениях — Зеленский об итогах Ставки

12 мая, 12:39
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего в пятницу, 12 мая. Военные остановили и откинули российских оккупантов на некоторых направлениях.

Об этом идется в Telegram президента.

На встрече докладывал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, который 10 мая сообщил, что оккупанты под Бахмутом отступили до 2 километров на некоторых участках.

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«[Его] подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно на некоторых направлениях», — заявил Зеленский.

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Также заслушали генерала Александра Тарнавского по ситуации в оперативно-стратегической группировке войск Таврия, «под контролем» ОСУВ Одесса и Север. На Ставке определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад.

Кроме того, «важные доклады» были от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, Генштаба и министра стратегпрома Александра Камышина.

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Ранее в Минобороны заявили, что за неделю ВСУ не потеряли ни одной позиции в Бахмуте. 12 мая там заявили, что вражеские войска наступают на востоке на нескольких направлениях, а ВСУ осуществляют оборону, включающую контрштурмы и активные действия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для начала контрнаступления нужно еще немного времени — военные ждут технику.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Владимир Зеленский Бахмут Александр Сырский Война России против Украины Ставка верховного главнокомандующего

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