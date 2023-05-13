Вернули не менее километра территорий. ВСУ отбросили 72 бригаду армии РФ на Бахмутском направлении — британская разведка

13 мая, 09:46
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Украинские военные в Бахмуте (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские военные в Бахмуте (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Как отмечает британская разведка, за последние четыре дня подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ были отброшены с позиций на южном фланге на Бахмутском направлении. ВСУ удалось вернуть не менее километра территорий.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.

Британские разведчики отмечают, что этот район имеет определенное тактическое значение, поскольку это был российский плацдарм на западной стороне водного канала Донец-Донбасс, обозначающий линию фронта.

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В разведке Британии добавили, что 72 российская бригада является частью 3-го армейского корпуса России, которую преследуют обвинения в плохом моральном состоянии и ограниченной боеспособности. Развертывание бригады в столь сложном и оперативно важном секторе подчеркивает серьезную нехватку в России надежных боевых подразделений.

12 мая спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в результате контрнаступательных действий и атак украинских подразделений, в рамках оборонной операции на Бахмутском направлении, враг был отброшен на расстояние от 250 метров до 1,5 км .

Экскомандир роты батальона Айдар Евгений Дикий сообщал, что оккупанты в Бахмуте больше не продвигаются, а украинские контратаки участились.

9 мая о бегстве 72-й ОМБр ВС РФ из-под Бахмута и «500 труппах» российских оккупантов заявил главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин. Позже 3-я ОШБр ВСУ это подтвердила.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Великобритания Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Разведка Бахмут Контрнаступление Война России против Украины

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