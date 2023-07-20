ВСУ отбивают атаки на Авдеевском направлении, а оккупанты пытаются восстановить положение на Запорожском — Силы обороны 20 июля, 16:27 Авдеевка (Фото:Нацполиция)

Силы обороны Украины отражают вражеские атаки на Авдеевском направлении. В то же время российские оккупанты безуспешно пытаются восстановить утраченные позиции на Запорожском направлении.

Об этом в четверг, 20 июля, сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook.

По данным пресс-центра, на Таврическом направлении оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на наступательных действиях на Авдеевском и Марьинском направлениях. Также враг ведет активно оборону на Новопавловском, Времовском и Ореховском направлениях.

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За сутки россияне 17 раз атаковали позиции Сил обороны Украины. Кроме того, оккупанты совершили 564 обстрела, используя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Украинские военные на Авдеевском направлении успешно отбили атаки вражеских сил в районе Невельского под плотным огнем авиации и артиллерии противника. Россияне нанесли ракетные и авиационные удары в районе Авдеевки. Также враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, включая Ласточкино, Авдеевку, Карловку и Невельское в Донецкой области.

На Марьинском направлении, несмотря на российские авиационные удары и огонь артиллерии, ВСУ продолжают сдерживать вражеское наступление в районах Марьинки и Красногоровки. Оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное в Донецкой области.

На Запорожском направлении, оккупанты сосредотачивают главные усилия на том, чтобы не допустить дальнейшего продвижения Сил обороны Украины. Оккупанты пытались безуспешно восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного в Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Новодаровка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Лобково Запорожской области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ Таврического направления за сутки выполнили 1312 огневых задач.

В пресс-центре сообщили, что потери россиян убитыми и ранеными в течение суток составили более чем две роты. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 единиц вооружения и военной техники российских оккупантов.

19 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что россияне предприняли неудачные попытки восстановить утраченное положение в Донецкой и Запорожской областях.

13 июля представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что ВСУ продолжают продвижение на Таврическом направлении, отражая атаки врага. Однако на Авдеевском и Мариинском направлениях оккупанты продолжают активные наступательные действия.