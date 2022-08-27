ВСУ отбили все вражеские атаки на Донбассе: оккупанты отошли с потерями — Генштаб 27 августа, 18:44 Украинские защитники продолжают защищать Украину от российской агрессии (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ отбили все атаки оккупантов на Донбасс, а также остановили попытки наступления врага в Харьковской и Запорожской областях. Однако, россияне продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

О ситуации на фронте сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 185-х суток противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

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На Северском направлении враг с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны, обстрелял районы Толстодубового, Вильного и Шевченкового Сумской области.

На Харьковском направлении враг привлек ствольную и реактивную артиллерию для поражения районов населенных пунктов Константиновка, Светличное, Калиновое, Дементиевка, Борщевая, Черкасские Тишки, Александровка, Шестаково, Верхний Салтов, Базалиевка, Лебяже и Пришиб. Авиация противника била возле Мосьпанова и Залимана. Ракетным ударам поддавались районы населенных пунктов Дергачи, Чугуев и Александровка.

Оккупанты безуспешно попытались провести штурм в направлении Дементиевки, получили отпор и отошли.

На Славянском направлении противник огнем ствольной артиллерии и РСЗО пытался разрушить объекты гражданской инфраструктуры возле Норцовки, Родного, Дмитровки, Мазановки, Курульки, Петровского и Черкасского. Совершил попытку наступления в направлении Бражковки, успеха не имел, понес потери и отошел.

На Краматорском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы Спирного, Северска и Татьяновки. Враг привлекал авиацию для нанесения удара неподалеку от Ивано-Дарьевки. Оккупанты вели наступление в направлении Григоровки, успеха не имели, отошли.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Украинские защитники, после ударов вражеской авиации, отбили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево.

На Авдеевском направлении враг, огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии, пытался разрушить важные объекты инфраструктуры, нанести урон украинским подразделениям в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Торецкого, Красногоровки и Новобахмутовки. Нанес авиаудары возле Марьинки и Невельского. Наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском направлении подразделения противника имеющимися средствами огневого поражения продолжали обстрелы недалеко от Павловки, Елизаветовки, Новомихайловки и Великой Новоселки. Враг привлек авиацию для ударов по району Владимировки. Вел наступательный бой в направлениях Пречистовки и Павловки, успеха не имел, отошел.

На Запорожском направлении противник подверг огневому влиянию территории возле Железнодорожного, Новоукраинского, Шевченкового, Преображенки, Червоного, Январского, Времовки, Степногорска, Новопиля и Новоданиловки. Ударам авиации подверглись районам населенных пунктов Ольговское, Новопиль, Гуляйпольское и Новоданиловка.

На Южнобужском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачиваться на недопущении продвижения украинских войск, совершая обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии столкновения. Нанес авиационные удары возле Большого Артакового, Первомайского и Ольгиного.

В акваториях Черного и Азовского морей ситуация существенных изменений не претерпела. Корабельная группировка противника выполняет задачи разведки и блокировки гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

В Генштабе отмечают, что растут потери российских оккупационных войск в живой силе. В связи с этим командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки.

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