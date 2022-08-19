ВСУ отбили все атаки оккупантов на Донбассе и остановили попытку прорыва на юге — Генштаб
Украинские защитники 177-е сутки продолжают защищать Украину от российской агрессии (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
ВСУ отбили вражеские штурмы на Славянском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Российские оккупанты понесли потери и позорно сбежали. Кроме того, украинские защитники остановили попытку прорыва врага на юге.
О ситуации на фронте сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 177-х суток противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок не обнаружено. Отмечается проведение учений подразделений военно-воздушных сил и противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.
На Северском направлении из ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловке Сумской области.
На Харьковском направлении российские убийцы осуществляли огневое поражение по ствольной и реактивной артиллерии гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Петровка, Слатино, Большие Проходы, Коробочкино, Милова и Гусаровка. Нанесли авиационные удары возле Старого Салтова и Явирского. Враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БПЛА.
Оккупанты пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Питомника, получили отпор и отступили. Осуществили дистанционное минирование местности в районах Старого и Верхнего Салтова.
На Славянском направлении противник осуществлял огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Дибровного, Вернополья, Чепиля и Богородичного.
В районах населенных пунктов Карнауховка, Дибровно, Вернополье и Долина противник предпринял попытки прорвать оборону украинских войск. Понес потери и позорно бежал.
На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы недалеко от Северского, Григорьевки, Берестового и Ивано-Дарьевки.
Наступательными и штурмовыми действиями захватчики пытались продвинуться возле Выемки и Ивано-Дарьевки, получили жесткий отпор и отошли.
На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Светлое, Соледар, Берестово, Вершина, Белогоровка, Зализне, Яковлевка. Привлек авиацию для ударов неподалеку от Соледара и Яковлевки.
Вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел.
На Авдеевском направлении подверглись огневому воздействию районы населенных пунктов Новоукраинка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Шевченково, Ласточкино, Авдеевка и Опытне. Противник наносил авиаудары вблизи Марьинки, Новоселовки Второй и Невельского. Вел наступление в районах населенных пунктов Опытне, Пески и Майорск, успеха не имел, отошел.
На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Великой Новоселки, Павловки, Новомихайловки и Золотой Нивы. Противник нанес авиационные удары вблизи Павловки и Новомихайловки. У последнего враг безрезультатно пытался улучшить тактическое положение, понес потери и отступил.
В Запорожском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Самойловка, Гуляйполе, Преображенка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Темировка, Железнодорожное и Новоандреевка. Нанес авиаудары возле Щербаков, Дорожнянки и Новоселки. Вел активную разведку позиций ВСУ БПЛА.
На Южнобужском направлении враг сосредотачивал усилия на недопущении продвижения украинских войск и пополнении потерь. Продолжил обстрелы из танков и артиллерии разных типов вдоль всей линии столкновения. Нанес авиационные удары вблизи Николаевского, Новой Жизни, Первомайского, Белой Криницы и Лозовой.
Штурмовыми действиями предпринял попытку прорыва украинской обороны в районе населённого пункта Кирово. С результатами огневого поражения понес потери и хаотично отступил. В целях ведения воздушной разведки активно привлекал БПЛА.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает поддерживать действия наземной группировки войск, блокирование гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражение объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.
Не прекращаются авиационные и ракетные удары российских оккупантов по гражданским объектам на территории Украины.
Отмечается, что украинские защитники наносят урон российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.
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