ВСУ отбили шесть вражеских атак в Донецкой области и уничтожили пять пунктов управления россиян — Генштаб 25 сентября, 07:30 ВСУ уже 214-е сутки противостоят полномасштабной агрессии России (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ на протяжении суток отбили вражеские атаки около шести населенных пунктов в Донецкой области. В то же время российские захватчики продолжают обстреливать украинские города вдоль всей линии фронта.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро 214-х суток противостояния украинской нации российскому военному вторжению.



Оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

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Для этого россияне обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку и пытаются восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области.

Украинская авиация за сутки нанесла 26 ударов — подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и шести позиций зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили пять пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, три позиции ЗРК, три системы ракетных войск и артиллерии, среди них Ураган, и два склада с боеприпасами. Потери врага уточняются.

В то же время, российские захватчики продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и жилье мирного населения Украины, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Оккупанты продолжают обстрелы из танков, минометов, артиллерии, РСЗО, а также наносят ракетные и авиационные удары вдоль всей линии фронта. От вражеских ударов за сутки пострадали более 35 населенных пунктов.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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