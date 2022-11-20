ВСУ отбили вражеские атаки в районе семи населенных пунктов, в Запорожской области россияне потеряли более 100 человек ранеными — Генштаб
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 воскресенья, 20 ноября, на 270-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:
- за сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клещиевка Донецкой области;
- противник нанес два ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Купянск и совершил около десяти обстрелов с РСЗО по позициям наших войск вдоль линии столкновения;
- Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины. Самолеты ВС РФ почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве страны. Самолет МиГ-31К, поднимающийся с аэродрома Мачулищи, является носителем гиперзвуковых ракет Кинжал, способных поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях государства;
- На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий;
- На Запорожском направлении оккупанты обороняются;
- На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, усовершенствует фортификационное оборудование;
- В Каховском районе российские оккупанты продолжают заниматься мародерством и грабежами. Местных жителей лишают личных автомобилей, мотоциклов и даже велосипедов;
- в городскую больницу Скадовска Херсонской области привезли около 100 раненых военнослужащих РФ;
- подтверждено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы противника 19 ноября. В районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка (Васильевского района) и Энергодар Запорожской области захватчики потеряли более 100 человек ранеными. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов и два склада боеприпасов. Кроме того, уничтожена колонна вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области.
- авиация за сутки нанесла по врагу шесть ударов: три — по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по позициям зенитных ракетных комплексов.
- подразделения ракетных войск и артиллерии в это же время поразили два пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ и два других важных объекта оккупантов.