ВСУ отбили вражеские атаки в районе семи населенных пунктов, в Запорожской области россияне потеряли более 100 человек ранеными — Генштаб

20 ноября, 19:35
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 воскресенья, 20 ноября, на 270-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клещиевка Донецкой области;
  • противник нанес два ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Купянск и совершил около десяти обстрелов с РСЗО по позициям наших войск вдоль линии столкновения;
  • Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины. Самолеты ВС РФ почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве страны. Самолет МиГ-31К, поднимающийся с аэродрома Мачулищи, является носителем гиперзвуковых ракет Кинжал, способных поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях государства;
  • На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий;
  • На Запорожском направлении оккупанты обороняются;
  • На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, усовершенствует фортификационное оборудование;
  • В Каховском районе российские оккупанты продолжают заниматься мародерством и грабежами. Местных жителей лишают личных автомобилей, мотоциклов и даже велосипедов;
  • в городскую больницу Скадовска Херсонской области привезли около 100 раненых военнослужащих РФ;
  • подтверждено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы противника 19 ноября. В районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка (Васильевского района) и Энергодар Запорожской области захватчики потеряли более 100 человек ранеными. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов и два склада боеприпасов. Кроме того, уничтожена колонна вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области.
  • авиация за сутки нанесла по врагу шесть ударов: три — по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по позициям зенитных ракетных комплексов.
  • подразделения ракетных войск и артиллерии в это же время поразили два пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ и два других важных объекта оккупантов.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0TebQeoRSt6RjoUSCp2pv1egk2758dirMHnJJPSKCVcSG3hKApkc5EsKGKCajHPt7l
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ

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