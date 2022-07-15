ВСУ отбили ряд штурмов оккупантов, сохраняется угроза ракетных ударов из Беларуси и Черного моря — Генштаб

15 июля, 19:39
C начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 000 своих военных (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

C начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 000 своих военных (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Украинские защитники отбили ряд штурмов оккупантов на Донецком и Слобожанском направлениях, сообщает Генштаб в традиционной сводке.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

  • На Волынском и Полесском направлениях украинские силы наблюдают дежурство российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.
  • На Слобожанском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Харькова и других населенных пунктов области. ВСУ снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным.
  • В Донецком направлении оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут — Лисичанск. Вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки. Украинские защитники огнем остановили все попытки врага и отбросили его обратно.
  • Также захватчики провели несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение по направлениям Николаевка — Спорное, Мироновка — Углегорская ТЭС и Возрождение — Вершина. Как результат — оккупанты понесли потери и отступили назад.
  • На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях значительными потерями для российских оккупантов завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Сладкое — Водяное, Владимировка — Водяное, Егоровка — Павловка. Под огнем украинских воинов остатки вражеских сил отошли.
  • В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/363631335949951
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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 000 своих военных. Наибольшие потери за сутки враг понес на Краматорском направлении.

Также оккупанты лишились почти 11 000 единиц техники.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ракетные удары

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