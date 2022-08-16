Бои продолжаются. ВСУ отбили штурмы оккупантов на нескольких направлениях — Генштаб
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
По состоянию на 16 августа Вооруженные силы Украины отбили штурмы оккупантов на нескольких направлениях. При этом россияне продолжают попытки установить полный контроль над территориями Луганской и Донецкой областей.
В районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Дубровно российские военные применили боеприпасы зажигательного действия. Недалеко от Мазановки в Донецкой области противник пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел.
Также на Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на ведении активных наступательных и штурмовых действий на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
На Краматорском направлении, вблизи Ивано-Дарьевки, при поддержке авиации противник вел безуспешные штурмовые действия. Понес потери и отступил.
На Бахмутском направлении противник пытался вести разведку боем у Вершины, после огневого поражения отступил. Наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Соледара, Зайцева, Майорска завершились потерями и уходом.
На Авдеевском направлении противник вел наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются.
На Новопавловском и Запорожском направлениях российские военные ведут наступление недалеко от Новомихайловки, боевые действия продолжаются.
На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск и ведении воздушной разведки БпЛА.
Также оккупанты пытались наступать вблизи Новогригоровки, успеха не добились и отступили.
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