Бои продолжаются. ВСУ отбили штурмы оккупантов на нескольких направлениях — Генштаб 16 августа, 19:47 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

По состоянию на 16 августа Вооруженные силы Украины отбили штурмы оккупантов на нескольких направлениях. При этом россияне продолжают попытки установить полный контроль над территориями Луганской и Донецкой областей.

В районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Дубровно российские военные применили боеприпасы зажигательного действия. Недалеко от Мазановки в Донецкой области противник пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел.

Видео дня

Также на Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на ведении активных наступательных и штурмовых действий на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении, вблизи Ивано-Дарьевки, при поддержке авиации противник вел безуспешные штурмовые действия. Понес потери и отступил.

На Бахмутском направлении противник пытался вести разведку боем у Вершины, после огневого поражения отступил. Наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Соледара, Зайцева, Майорска завершились потерями и уходом.

На Авдеевском направлении противник вел наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские военные ведут наступление недалеко от Новомихайловки, боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск и ведении воздушной разведки БпЛА.

Также оккупанты пытались наступать вблизи Новогригоровки, успеха не добились и отступили.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.