Защитники Украины отбили штурм оккупантов под Углегорской ТЭС — Генштаб

14 июля, 20:59
Защитники Украины отбивают вражеские штурмы и наносят потери российским оккупантам (Фото:59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка / Facebook)

Защитники Украины отбивают вражеские штурмы и наносят потери российским оккупантам (Фото:59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 14 июля, на 141-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • в результате российских ракетных ударов по центру Винницы погибли 22 человека, среди них дети, в списке пропавших без вести — 39 человек, около 100 людей получили травмы разной степени тяжести;
  • на Северском направлении российские оккупанты обстреляли Дорошовку и Грабовское Сумской области;
  • на Харьковском направлении враг пытается удержать ранее занятые рубежи и позиции. Он обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии Харьков и населенные пункты Протопоповка, Прудянка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов и Рубежное; нанес авиаудары возле Петровки;
  • на Славянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Ивановки, Барвенкового, Богородичного, Кутузовки, Великой Камышевахи, Татьяновки, Новониколаевки и Константиновки, нанесли авиаудар по району Маяков;
  • защитники Украины успешно отбили вражеский штурм в районе Курульки;
  • на Донецком направлении россияне обстреливают подразделения Сил обороны Украины по всей линии фронта и пытаются найти слабые места в обороне украинских войск;
  • оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Северска, Верхнекаменского, Серебрянки, Спорного, Нью-Йорка, Яковлевки, Соледара, Белогоровки, Выемки, Семигорья, Травневого, Покровского; нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Новой Каменки, Яковлевки, Ивано-Дарьевки, Авдеевки;
  • оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского и Каменки и установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские бойцы заставили врага отступить с потерями;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях армия страны-террориста обстреливала украинские позиции в районах Новоселки Первой, Красногоровки, Марьинки, Угледара, Великой Новоселки, Новоукраинки, Времевки, Ольговского, Темировки, Белогорья, Малиновки, Каменского, Новоандреевки, Невельского, Орехова;
  • на Южнобугском направлении оккупанты систематически обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лиманов, Посад-Покровского, Степовой Долины, Прибугского, Александровки, Зори, Котляревого, Любомировки, Новониколаевки, Мирного, Киселевки, Благодатного, Кобзарцов, Яковлевки, Березнегуватого, Белой Криницы, Ольгиного, Князевки, Ивановки, Червоного Яра; использовали авиацию возле Таврийского;
  • оккупанты продолжают нести потери в Украине, из-за чего их морально-психологическое состояние все больше ухудшается. Все больше российских солдат всеми силами пытаются избежать боевых действий.
Видео дня
https://www.youtube.com/embed/FpVSDFMZV3Q

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 37 870 своих военных, 1667 танков, 219 самолетов, 188 вертолетов, 247 РСЗО и не только.

День на позициях вместе с комбригом 103-й бригады ТрО, защищающей восточные рубежи от оккупантов

https://www.youtube.com/embed/GsVyU73RPrQ
Редактор: Нина Григорская

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