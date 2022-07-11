Защитники Украины заставили оккупантов бежать под Марьинкой и отбили штурм в направлении Краснополья — Генштаб 11 июля, 19:55 Уничтоженная Украиной российская военная техника в Праге, Чехия, 11 июля 2022 года (Фото:REUTERS/David W Cerny)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 11 июля, на 138-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



основные усилия оккупантов направлены на то, чтобы установить окончательный контроль над Луганской областью, попытаться окружить Силы обороны Украины в Донецкой области, удержать сухопутный коридор со временно оккупированным Крымом и блокировать морские коммуникации в Черном море;



на Северском направлении вражеские подразделения находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей, они обстреляли из артиллерии районы Карповичей и Николаевки Черниговской области;

вражеские подразделения находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей, они обстреляли из артиллерии районы Карповичей и Николаевки Черниговской области; на Слобожанском направлении оккупанты пытаются удержать занятые рубежи на Харьковском направлении и помешать защитникам Украины продвинуться к границе;

оккупанты пытаются удержать занятые рубежи на Харьковском направлении и помешать защитникам Украины продвинуться к границе; враг обстрелял из ствольной артиллерии, РСЗО и танков районы Харькова, Базалеевки, Петровки, Русских Тишек, Коробочкиного, Слатиного, Прудянки, Нового, Рубежного, Благодатного, Кутузовки, Золочева, Черкасских Тишек, Победы, Питомника и Русской Лозовой;

оккупанты нанесли удары из вертолетов Ка-52 возле Лебяжьего, Верхнего Салтова и Прудянки;

на Славянском направлении россияне обстреливают из ствольной и ракетной артиллерии районы Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Курульки, Черкасского, Краснополья, Маяка и Новониколаевки, нанесли авиаудар возле Богородичного;

россияне обстреливают из ствольной и ракетной артиллерии районы Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Курульки, Черкасского, Краснополья, Маяка и Новониколаевки, нанесли авиаудар возле Богородичного; в направлении Краснополья украинские бойцы отбили очередной вражеский штурм и не позволили россиянам продвинуться;

и не позволили россиянам продвинуться; на Краматорском направлении противник обстрелял из ствольной артиллерии районы Северска, Закотного, Серебрянки, Григоровки, Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Звановки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудары возле Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Спорного;

противник обстрелял из ствольной артиллерии районы Северска, Закотного, Серебрянки, Григоровки, Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Звановки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудары возле Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Спорного; на Бахмутском направлении россияне обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Часова Яра, Берестового, Покровского, Соледара, Зайцевого, Вершины, Новолуганского, Клещиевки, Кодемы и Нью-Йорка. Возле Покровского и Яковлевки оккупанты нанесли авиаудары самолетами штурмовой авиации Су-25;

россияне обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Часова Яра, Берестового, Покровского, Соледара, Зайцевого, Вершины, Новолуганского, Клещиевки, Кодемы и Нью-Йорка. Возле Покровского и Яковлевки оккупанты нанесли авиаудары самолетами штурмовой авиации Су-25; на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях армия страны-террориста России обстреливала из артиллерии разных калибров районы Авдеевки, Карловки, Невельского, Марьинки, Срибного, Новомихайловки, Владимировки, Павловки, Угледара, Перебудовы, Великой Новоселки, Времевки, Новоселки, Белогорья, Полтавки, Малиновки, Гуляйполя, Зализничного, Загорного, Гулайпольского, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова, Жеребянок и Каменского; нанесла авиаудары возле Шевченко и Золотой Нивы;

армия страны-террориста России обстреливала из артиллерии разных калибров районы Авдеевки, Карловки, Невельского, Марьинки, Срибного, Новомихайловки, Владимировки, Павловки, Угледара, Перебудовы, Великой Новоселки, Времевки, Новоселки, Белогорья, Полтавки, Малиновки, Гуляйполя, Зализничного, Загорного, Гулайпольского, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова, Жеребянок и Каменского; нанесла авиаудары возле Шевченко и Золотой Нивы; защитники Украины в очередной раз заставили оккупантов бежать, когда те пытались наступать в направлении Марьинки ;

; на Южнобугском направлении россияне продолжают обстрелы, пытаясь сковать действия украинских войск. Обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы в районах Осокоровки, Добрянки, Ольгиного, Великой Костромки, Карьерного, Белой Криницы, Зеленого Гая, Калиновки, Белогорки, Киселевки, Любомировки, Кобзарцов, Червоной Долины, Партизанского, Благодатного, Котляревого, Шевченкового, Зори, Посад-Покровского, Украинки и Прибугского;

россияне продолжают обстрелы, пытаясь сковать действия украинских войск. Обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы в районах Осокоровки, Добрянки, Ольгиного, Великой Костромки, Карьерного, Белой Криницы, Зеленого Гая, Калиновки, Белогорки, Киселевки, Любомировки, Кобзарцов, Червоной Долины, Партизанского, Благодатного, Котляревого, Шевченкового, Зори, Посад-Покровского, Украинки и Прибугского; в российских подразделениях все чаще фиксируют дезертирство и открытое неподчинение командованию, Силы обороны Украины наносят потери оккупантам на всех направлениях, где продолжаются боевые действия;

в акватории Черного и Азовского морей Россия удерживает два носителя высокоточного оружия с суммарным залпом до 16 крылатых ракет Калибр.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла 37 400 человек, 1645 танков, 217 самолетов, 188 вертолетов, 15 кораблей и катеров и не только.



Как помочь украинцам выехать из зоны боевых действий https://www.youtube.com/embed/gpsXXngxkdU

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