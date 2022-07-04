Защитники Украины отбили наступление оккупантов в Белогоровке и заставили их отступить возле Углегорской ТЭС — Генштаб
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украину по состоянию на 18:00 в понедельник, 4 июля, на 131-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- белорусские военные продолжают оборудовать оборонные позиции в приграничных с Украиной районах;
- на Северском направлении российские оккупанты обстреляли Василевское, Белополье и Атинское Сумской области;
- на Харьковском направлении россияне продолжают артобстрелы Харькова и населенных пунктов на север, северо-восток и восток от него, нанесли авиаудары возле Петровки. Защитники Украины жестко пресекли попытку врага вести штурм в направлении Сосновки и отбросили его назад;
- противник дистанционно минировал местность возле Черкасских Тишек, пытаясь помешать логистическому обеспечению Сил обороны, на направлении продолжается контрбатарейная борьба;
- на Славянском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение, вели артобстрелы в районах Долины, Дибровного, Богородичного, Мазановки, Сухой Балки, Краснополья, Вернополья, Великой Камышевахи, нанесли авиаудары возле Дибровного и Богородичного. У россиян частичный успех в направлении Мазановки;
- на Донецком направлении оккупанты сосредоточили основные усилия на обстреле украинских подразделений;
- на Краматорском направлении войска страны-террориста обстреливали из танков и ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского, нанесли авиаудар возле Татьяновки;
- украинские бойцы успешно отбили штурм врага в Белогоровке, оккупанты отступили;
- на Бахмутском направлении россияне обстреляли из ствольной артиллерии районы Спорного, Берестового и Вершины, нанесли авиаудар возле Вершины;
- Силы обороны Украины заставили врага отступить после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и провальной разведки боем в направлении окраин Берестового;
- на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях россияне продолжают обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии фронта. Нанесли авиаудар в районе Терновки;
- в акватории Черного моря находятся три российских носителя высокоточного оружия с суммарным залпом до 20 крылатых ракет Калибр;
- украинские защитники наносят потери врагу на всех направлениях, где идут активные бои. Оккупанты продолжают распространять фейки о якобы расположении военных подразделений в школах, церквях и больницах, пытаясь как-то оправдать свои удары по гражданским объектам.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 36 200 своих военных, 1589 танков, 217 самолетов, 187 вертолетов, 658 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.
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