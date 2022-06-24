Защитники Украины отбили штурм под Лисичанском и заставили россиян отступить в Херсонской области — Генштаб 24 июня, 19:16 Цей матеріал також доступний українською Уничтожение российской РСЗО БМ-27 Ураган и БРЭМ 81-й отдельной аэромобильной бригадой ДШВ ВСУ (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 24 июня, на 121-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



в акваториях Черного и Азовского морей Россия разместила четыре носителя крылатых ракет морского базирования;



на Северском направлении российские оккупанты обстреляли район населенного пункта Бояро-Лежачи Сумской области;

российские оккупанты обстреляли район населенного пункта Бояро-Лежачи Сумской области; на Слобожанском направлении враг пытается создать условия, чтобы перейти в наступление на направлениях Изюм-Барвенково и Изюм-Славянск;

враг пытается создать условия, чтобы перейти в наступление на направлениях Изюм-Барвенково и Изюм-Славянск; на Харьковском направлении россияне пытаются не допустить продвижения защитников Украины к границе на север и северо-восток от Харькова. Оккупанты пытаются вести штурм и улучшить свое тактическое положение. Противник обстрелял из артиллерии районы Русской Лозовой, Старого Салтова, Чугуева, Печенегов и Байрака;

россияне пытаются не допустить продвижения защитников Украины к границе на север и северо-восток от Харькова. Оккупанты пытаются вести штурм и улучшить свое тактическое положение. Противник обстрелял из артиллерии районы Русской Лозовой, Старого Салтова, Чугуева, Печенегов и Байрака; на Славянском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на наступлении в направлении Долгенькое-Долина. Украинские военные успешно отбили штурм россиян в направлениях Сулиговка-Вернополье и Дибровное-Курулька. Оккупанты дистанционно заминировали местность в районе Долины;

основные усилия оккупантов сосредоточены на наступлении в направлении Долгенькое-Долина. Украинские военные успешно отбили штурм россиян в направлениях Сулиговка-Вернополье и Дибровное-Курулька. Оккупанты дистанционно заминировали местность в районе Долины; на Северодонецком направлении россияне обстреляли из артиллерии районы Лисичанска, Северодонецка, Лоскутовки и Спорного, нанесли авиаудар в районе Лисичанска, вели штурм в промзоне Северодонецка;

россияне обстреляли из артиллерии районы Лисичанска, Северодонецка, Лоскутовки и Спорного, нанесли авиаудар в районе Лисичанска, вели штурм в промзоне Северодонецка; защитники Украины успешно отбили российский штурм в районе южного пригорода Лисичанска . Оккупанты при поддержке артиллерии начали штурм в направлении Волчеяровки, бои продолжаются;

. Оккупанты при поддержке артиллерии начали штурм в направлении Волчеяровки, бои продолжаются; на Бахмутском направлении россияне обстреливают из ствольной артиллерии районы Белогоровки, Яковлевки и Майорского, нанесли авиаудары возле Яковлевки, Николаевки и Покровского;

россияне обстреливают из ствольной артиллерии районы Белогоровки, Яковлевки и Майорского, нанесли авиаудары возле Яковлевки, Николаевки и Покровского; россияне захватили Николаевку . Вражеская попытка разведки боем в направлении Мироновка-Углегорская ТЭС провалилась, оккупанты отступили с потерями;

. Вражеская попытка разведки боем в направлении Мироновка-Углегорская ТЭС провалилась, оккупанты отступили с потерями; враг нанес ракетный удар из самолетов Ту-22МЗ по Константиновке;

на Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты продолжают систематические обстрелы, чтобы сковать действия защитников Украины и не допустить их переброски на другие направления;

оккупанты продолжают систематические обстрелы, чтобы сковать действия защитников Украины и не допустить их переброски на другие направления; оккупанты нанесли авиаудары в районах Павловки и Угледара, обстреливали из артиллерии район Северска. Украинские бойцы в очередной раз отбили штурм россиян в районе Марьинки , враг отступил;

, враг отступил; на Южнобугском направлении оккупанты пытаются удержать занятые ранее рубежи. Благодаря успешному наступлению часть вражеских сил бросили подготовленные оборонные позиции и сбежали в район Ольгиного Бериславского района Херсонской области.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 34 530 человек личного состава, 1507 танков, 759 артиллерийских систем, 216 самолетов, 183 вертолета, 622 беспилотника и не только.

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