Защитники Украины отбили штурм под Лисичанском и заставили россиян отступить в Херсонской области — Генштаб

24 июня, 19:16
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Уничтожение российской РСЗО БМ-27 Ураган и БРЭМ 81-й отдельной аэромобильной бригадой ДШВ ВСУ (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

Уничтожение российской РСЗО БМ-27 Ураган и БРЭМ 81-й отдельной аэромобильной бригадой ДШВ ВСУ (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 24 июня, на 121-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • в акваториях Черного и Азовского морей Россия разместила четыре носителя крылатых ракет морского базирования;
  • на Северском направлении российские оккупанты обстреляли район населенного пункта Бояро-Лежачи Сумской области;
  • на Слобожанском направлении враг пытается создать условия, чтобы перейти в наступление на направлениях Изюм-Барвенково и Изюм-Славянск;
  • на Харьковском направлении россияне пытаются не допустить продвижения защитников Украины к границе на север и северо-восток от Харькова. Оккупанты пытаются вести штурм и улучшить свое тактическое положение. Противник обстрелял из артиллерии районы Русской Лозовой, Старого Салтова, Чугуева, Печенегов и Байрака;
  • на Славянском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на наступлении в направлении Долгенькое-Долина. Украинские военные успешно отбили штурм россиян в направлениях Сулиговка-Вернополье и Дибровное-Курулька. Оккупанты дистанционно заминировали местность в районе Долины;
  • на Северодонецком направлении россияне обстреляли из артиллерии районы Лисичанска, Северодонецка, Лоскутовки и Спорного, нанесли авиаудар в районе Лисичанска, вели штурм в промзоне Северодонецка;
  • защитники Украины успешно отбили российский штурм в районе южного пригорода Лисичанска. Оккупанты при поддержке артиллерии начали штурм в направлении Волчеяровки, бои продолжаются;
  • на Бахмутском направлении россияне обстреливают из ствольной артиллерии районы Белогоровки, Яковлевки и Майорского, нанесли авиаудары возле Яковлевки, Николаевки и Покровского;
  • россияне захватили Николаевку. Вражеская попытка разведки боем в направлении Мироновка-Углегорская ТЭС провалилась, оккупанты отступили с потерями;
  • враг нанес ракетный удар из самолетов Ту-22МЗ по Константиновке;
  • на Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты продолжают систематические обстрелы, чтобы сковать действия защитников Украины и не допустить их переброски на другие направления;
  • оккупанты нанесли авиаудары в районах Павловки и Угледара, обстреливали из артиллерии район Северска. Украинские бойцы в очередной раз отбили штурм россиян в районе Марьинки, враг отступил;
  • на Южнобугском направлении оккупанты пытаются удержать занятые ранее рубежи. Благодаря успешному наступлению часть вражеских сил бросили подготовленные оборонные позиции и сбежали в район Ольгиного Бериславского района Херсонской области.
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https://www.youtube.com/embed/ntdBGR_JIZ4

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 34 530 человек личного состава, 1507 танков, 759 артиллерийских систем, 216 самолетов, 183 вертолета, 622 беспилотника и не только.

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Редактор: Нина Григорская

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