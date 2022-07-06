Вечерняя сводка. ВСУ отбили штурм России на трех направлениях, Россия готовится наступать на Изюмском направлении 6 июля, 19:27 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Генеральный штаб Украины опубликовал вечернюю сводку по ситуации на фронте по состоянию на 18:00 6 июня.

На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси прикрывают белорусско-украинскую границу в Брестской и Гомельской областях, обустраивают позиции, проверяют пункты управления и ведут радиоэлектронную разведку.

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На Северском направлении без существенных изменений. Россияне ведут воздушную разведку беспилотниками.

На Харьковском направлении Россия удерживает войска из состава Западного военного округа, обстреливает районы Сосновки, Дементиевки, Нового, Питомника, Циркунов, Петровки и Мосьпанового. Войска России избивали из авиации близ Рубежного. ВСУ отразили штурм в направлении Казачья Лопань — Сосновка.

На Славянском направлении армия России готовится наступать в районе Изюм — Славянск. Россияне обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Большой Камышевахи. ВСУ отбили наступление на направлении Довгенькое — Мазановка. Россияне с потерями отошли.

На Краматорском направлении враг пытается захватить Верхнекаменское и Григорьевку. Россияне обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Славянска и Верхнекаменского, а также нанесли авиаудары вблизи Татьяновки и Сидорового.

На Бахмутском направлении Россия пытается взять под полный контроль трассу Бахмут — Лисичанск. Войска России обстреляли из артиллерии Спорное, Выемку и Веселое. В направлениях Мироновка — Луганское и Гольмовский — Новолуганское ВСУ остановили наступления войск России и заставили их отойти.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал украинские позиции по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии. Также Россия ударила из авиации недалеко от Марьинки.

На Южнобужском направлении армия РФ пытается удержать занятые рубежи и обстреливает украинские войска в районах Александровки, Украинки, Луча, Николаевского, Зари, Поляны и Белой Криницы.

В море Россия удерживает в готовности к нанесению ракетных ударов четыре носителя высокоточного оружия.

В российских войсках, воюющих в Украине, фиксируют тотальное пьянство. Принудительная мобилизация, продолжающаяся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, значительно деморализует оккупантов России.є

Утром 6 июля в Генштабе ВСУ заявили, что на Южнобугском направлении украинские военные жестоко подавили попытку наступления российских оккупантов в направлении Лозового.

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