ВСУ отбили штурм оккупантов в районе Верхнекаменского и на территории Углегорской ТЭС — сводка Генштаба 23 июля, 19:11 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 23 июля, на 150-й день с начала полномасштабного вторжения России.



Подробности сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Краматорском и Бахмутском направлениях, продолжаются попытки установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.

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На Краматорском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Верхнекаменское, Резниковка, Закитное, Григоровка, Выемка и Звановка. Нанес авиаудар возле Спорного.

Штурмовыми действиями по разным направлениям пытался улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского. Украинские воины встретили врага кинжальным огнем и нанесли значительные потери. Оккупанты в панике отошли.

На Бахмутском направлении противник пытается создать благоприятные условия для продолжения наступления на Бахмут. Обстреливал украинские войска из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Майского, Семигорья, Раздолевки, Яковлевки, Соледара, Белогоровки и ряда других населенных пунктов. Нанес авиационные удары по Покровскому и Новолуганскому.

Оккупанты снова, уже по разным направлениям, попытались штурмовать территорию Углегорской ТЭС. Снова безуспешно и с потерями.

Разведывательные группы противника пытались обнаружить слабые места в обороне украинских войск на направлениях Соледара и Покровского. Обнаружены и обезврежены.

На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Дибровного, Большой Камышевахи, Новой Дмитровки и других. Возле Богородичного, силами разведывательной группы, пытался обнаружить слабые места в обороне украинских войск. Противник обезврежен.

На Слобожанском направлении подразделения противника всеми имеющимися средствами продолжают сдерживать подразделения сил обороны от продвижения вглубь временно занятой территории.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Базалиевка, Гусаровка, Русская Лозовая, Уды, Малиновка и ряд других. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнего Салтова.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Опытное, Водяное, Шевченко, Малая Токмачка, Новоселка, Зеленое Поле, Белогорье и многих других. Нанес авиаудары вблизи Красногоровки и Каменки.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения украинских войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки с беспилотными летательными аппаратами.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. Враг обстрелял село Стариковое Сумской области. Идет воздушная разведка пограничного участка в Черниговской и Сумской областях беспилотными летательными аппаратами.



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