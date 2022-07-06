На Славянском направлении ВСУ отбили вражеский штурм вблизи Долины, возле Мазановки бои продолжаются — Генштаб
Генштаб рассказал о боях на Славянском направлении (Фото:Генштаб)
На Славянском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений. Совершили обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного.
Об этом сообщает Генштаб.
Украинские военные отбили вражеский штурм и отбросили оккупантов назад в районе населенного пункта Долина.
Оккупационная армия РФ ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются.
На Харьковском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Слатино, Малая Даниловка, Черкасские Тишки, Веселое, Кутузовка, Мосьпаново, Гусаровка, Чепиль и Новая Николаевка.
Российские оккупанты дистанционно миновали местность недалеко от Шестакового и Победы.
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