На Славянском направлении ВСУ отбили вражеский штурм вблизи Долины, возле Мазановки бои продолжаются — Генштаб 6 июля, 07:10 Генштаб рассказал о боях на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений. Совершили обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного.

Об этом сообщает Генштаб.

Украинские военные отбили вражеский штурм и отбросили оккупантов назад в районе населенного пункта Долина.

Оккупационная армия РФ ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются.

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На Харьковском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Слатино, Малая Даниловка, Черкасские Тишки, Веселое, Кутузовка, Мосьпаново, Гусаровка, Чепиль и Новая Николаевка.

Российские оккупанты дистанционно миновали местность недалеко от Шестакового и Победы.

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