Ликвидировали девять оккупантов. ВСУ отбили два штурма россиян с применением техники и мотоциклов возле Мирнограда — видео

14 октября, 12:45
Российские войска пытались прорваться к Мирнограду с двух сторон (Фото: Скриншот из видео 7 корпус ДШВ/Telegram)

Российские войска пытались прорваться к Мирнограду с двух сторон (Фото: Скриншот из видео 7 корпус ДШВ/Telegram)

В районе города Мирноград Донецкой области российские оккупанты пытались провести две синхронные атаки на позиции 38 отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сначала войска РФ попытались прорваться в Мирноград с востока, используя два многоцелевых транспортера-тягача (БТ-ЛБ). Почти одновременно они на четырех мотоциклах пытались прорваться в город с севера.

Однако, как отметили украинские военные, обе попытки потерпели неудачу. Бойцы 7 корпуса вместе со смежными подразделениями уничтожили вражескую технику и ликвидировали девять оккупантов.

Военные отметили, что последние несколько недель россияне накапливали бронетанковую технику в районе Покровской агломерации. Захватчики планируют использовать ее в дальнейшем для активных штурмовых действий.

В 7 корпусе отметили, что армия РФ последние месяцы преимущественно применяла тактику инфильтрации, избегая огневого контакта с подразделениями ВСУ при передвижении.

Поскольку враг не получил желаемого результата от такой тактики, он постепенно вернулся к штурмовым действиям. Количество открытых атак существенно возросло.

1 сентября Генеральный штаб ВСУ заявил, что Силы обороны Украины освободили поселок Новоэкономичное вблизи города Мирноград.

10 октября 7 корпус ДШВ подчеркнул, что ВСУ блокируют попытки российских оккупантов продвинуться на разных участках полосы обороны Покровской агломерации.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что захватчики получили приказы проводить штурмы украинских позиций на Покровском направлении любой ценой — из-за чего уровень российских потерь там значительно вырос.

По данным главы украинского государства, военные Центра спецопераций А СБУ, которые активно действуют под Покровском, ежедневно уничтожают около 100 оккупантов, не учитывая работы других подразделений Сил обороны.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Штурм Война России против Украины Покровск Мирноград

