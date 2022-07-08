ВСУ отбили вражеский штурм в направлении Дементиевки и отбросили оккупантов назад во время наступления на Богородичное 8 июля, 07:23 ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают ведение оборонных действий.



Как сообщает Генштаб, террористические войска РФ вели огонь из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах населенных пунктов Харьков, Никольское, Лебяже, Уды, Дементиевка, Верхний и Старый Салтов, Петровка, Русские Тишки и Байрак. Нанес авиаудар неподалеку от Петровки.

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Украинские военные решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чеполь, Мазановка, Долина, Красное, Дибривное, Богородичное и Адамовка.

В районе Богородичного ВСУ нанесли врагу потери во время его очередной попытки наступления и отбросили оккупантов назад.

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